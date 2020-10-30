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Haberler Kütahya Polis intihar mektubundan yola çıktı! Kütahya'da tefeci operasyonu

Polis mektubundan yola çıktı! 'da

Son dakika... 'da, borcundan dolayı ettiği öne sürülen M.K.'nın ardında bıraktığı mektuptan yola çıkan polis ekipleri, tefecilik yaptıkları iddiasıyla 4 kişiyi gözaltına aldı.

Polis intihar mektubundan yola çıktı! Kütahya'da tefeci operasyonu

30.10.2020, 13:30

Son dakika... 26 Ağustos'ta, Cumhuriyet Mahallesi'nde M.K., kendisini kalorifer borusuna asarak intihar etti. Hayatını kaybeden M.K., tefecilere olan borcu nedeniyle intihar ettiğini yazdığı mektup bıraktı. Olayın ardından M.K.'nın yazdığı intihar mektubundan yola çıkarak görüştüğü kişilere yönelik araştırma başlatan Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.K.'nın borcunun olduğu isimleri belirledi.



Polis, yaklaşık 2 ay süren takibin ardından 5 adrese yaptığı eş zamanlı operasyonda K.Ç., T.A., M.K. ve H.D. isimli 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramada intihar eden M.K.'nın da adının bulunduğu 9 adet senet, borç defteri ve 4 adet silah ele geçirildi.



Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA

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