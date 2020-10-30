Validen kritik koronavirüs uyarısı: Vaka ve hastanede yatan hasta sayısı en yüksek seviyeye ulaştı

Hastaların yoğunun 60 yaş üzerinde olduğunu belirten Vali Çelik, "Tüm dünyada ve ülkemizde olduğu gibi ilimizde de koronavirüs vakaları maalesef hızla yükselmeye devam ediyor. 'Bana bir şey olmaz' düşüncesiyle ihlal edilen her bir tedbir virüsün yayılımını kolaylaştırıp süreci daha da uzatıyor. İlimizde aldığımız ve takibini yaptığımız tüm önlemlere rağmen tedbirlere uymada yaşanan rehavet sebebiyle vaka sayısında arzu etmediğimiz bir yükseliş içerisine girdik. Hem vaka hem de hastaneye yatışı yapılan hasta sayımızda çok ciddi bir artış var. Maalesef vaka ve hastanede yatan hasta sayısında salgının başladığı andan itibaren en yüksek seviyedeyiz.Hastalarımızın çoğunluğunu 60 yaş üstü büyüklerimiz oluşturuyor.Kıymetli büyüklerimizin ve sevdiklerimizin sağlığını korumak için hep birlikte çaba göstermeliyiz. Bu süreçte Kütahyalı hemşehrilerimden ricam; Maskesiz sokağa çıkmayalım. Temizlik ve mesafeye dikkat edelim.Kalabalık ortamlardan uzak duralım. Misafirliklere ara verelim.



Kıymetli büyüklerim, sizlerin varlığına ve hayır dualarına her zaman ihtiyacımız var. Sağlığınız için lütfen mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın ve kimseyle yakın temasta bulunmayın. Korona virüs belirtilerini yaşamıyor olsanız dahi taşıyıcı olup virüs bulaştırabileceğinizi unutmayın. Kuralları ihlal ederek sevdiklerinizin ölümüne sebep olabileceğinizi aklınızdan çıkarmayın.



Hem kendi hem de sevdiklerinizin sağlığı için lütfen bizlere destek olun. Birlikte mücadele edersek başarabiliriz" diye konuştu.

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