Koronavirüsü yenen Başkan Çalışkan, göreve başladı

Karantina süresince kendisine verdikleri destek için hemşerilerine şükran dileklerini sunan Başkan Fatih Çalışkan, "Covid-19 sebebiyle evimde karantinada olduğumu duyarak arayan, soran, mesaj atan, güzel dilekleriyle yanımda olduğunu hissettiren, dualarını esirgemeyen sıkıntımızı paylaşan, telefonla arayıp ta cevap veremediğim, arayamadığım tüm sevenlerimize teşekkür ediyorum. Bu gün itibariyle karantinam bitmiş olup, hepinizden Allah razı olsun" dedi.