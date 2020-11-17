Kütahya’da kumar oynarken yakalanan 14 kişiye 65 bin 240 lira ceza

Kütahya'da polisi arayan bir kişi, parasının gasbedildiğini belirtip, Balıklı Mahallesi'nde kumar oynatıldığı bilgisini verdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, bir iş merkezinin 3'üncü katındaki daireye baskın yaptı. Adreste yapılan aramada şüphelilerin kumar oynadığı okey takımlarının yanı sıra, iskambil kağıtları, yaz boz ve oyun pullarını buzdolabına sakladıkları belirlendi. Ayrıca dairenin giriş ve çıkışlarının kamera ile izlendiği tespit edildi.

'ÇATIDA SOTE BİR YERE SAKLAN' DİYE MESAJ ATTI

Ruhsatsız olduğu belirlenen iş yerinde polis, bir kişinin telefonla, baskında çatıya saklanan arkadaşına 'çatıda bir yerlere saklanmaya bak. Savcıyı arıyorlar, çatıda sote bir yere saklan, kapıyı kırabilirler' diye mesaj attığını gördü. Savcılıktan alınan arama kararının ardından çilingir beklendiği sırada saklanan şüpheli arkadaşını arayarak, polislerin gidip gitmediğini sordu.

Bir süre sonra ise saklandığı çatı katından çıkarak polise teslim oldu. Baskında, 14 kişiye sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal ile kapalı alanda sigara içmekten 4 bin 660'er bin liradan toplam 65 bin 240 lira idari para cezası uygulandı. Çatıya saklanan şüpheli hakkında ise ayrıca gasp iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Kumar oynayıp sosyal mesafeye uymayan 22 kişiye ceza yağdı