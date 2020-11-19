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Haberler Kütahya Aizanoi Antik Kenti'nde çalışmalar 2023'te tamamlanacak

Aizanoi 'nde çalışmalar 2023'te tamamlanacak

Valisi Ali Çelik, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne dahil edilen, Anadolu'daki en iyi korunmuş 'na ev sahipliği yapan ve "İkinci Efes" olarak adlandırılan Aizanoi 'ndeki çalışmaların 2023 yılında tamamlanacağını bildirdi.

Aizanoi Antik Kenti'nde çalışmalar 2023'te tamamlanacak

AA

19.11.2020, 15:27

Çelik, Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan Antik Kent'te incelemelerde bulunarak Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Elif Özer'den bilgiler aldı.
İncelemelerine dünyanın ilk borsası olarak bilinen Macellum, Sütunlu Cadde ve Penkalas Çayı'nın çevresinde bulunan metruk binalarla başlayan Çelik, metruk yapıların bir an önce kaldırılarak Aizanoi'ye yakışır bir görüntüye kavuşturulması için çalışmaların hızlandırılmasını istedi.

Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'na ev sahipliği yapan Aizanoi'de antik çağdaki gibi kayıkların yüzdürülmesine yönelik yürütülen "Penkalas Çayı Projesi"nin son durumu hakkında da bilgiler alan Çelik, şunları kaydetti:

"Aizanoi'ye doğru projelerle ruh vermeliyiz. Hava koşulları sebebiyle kazı çalışmaları sona erdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kütahyalı iş adamı Rıza Güral'ın destekleriyle gerçekleştirilen kazı çalışmaları 17 Mayıs'ta yeniden başlayacak. Tiyatrodaki çalışmalar 2022, stadyum ise 2023 yılında tamamlanacak. Bütün gayretimiz Aizanoi'nin antik çağdaki görünümüne bir an önce kavuşturularak başta Çavdarhisarlılar olmak üzere tüm insanlığın hizmetine sunmak."

Vali Çelik'e Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı, Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Fatih Gümüşay, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz, Kütahya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Kutlu Eser eşlik etti.

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