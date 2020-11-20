  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Kütahya Aralarında öğretim görevlisinin de olduğu 10 defineci suçüstü yakalandı

Aralarında öğretim görevlisinin de olduğu 10 suçüstü yakalandı

'nın Gediz ilçesinde, aralarında emekli , polis ve öğretim görevlisinin bulunduğu 10 kişi, cihazla define araştırması yaparken jandarma tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Aralarında öğretim görevlisinin de olduğu 10 defineci suçüstü yakalandı

20.11.2020, 11:31

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Gökler Beldesi Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gediz'in Uğurluca köyü Örencik 1'inci Derece Arkeolojik Sit Alanı'nda bazı kişilerin cihazla define aradığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda, dün saat 15.00'te bölgeye jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda, emekli uzman çavuş M.D., polis memuru B.E. ve Ziraat Fakültesi'nde öğretim görevlisi M.D. ile M.Ç., Y.S., K.K., C.T., F.G., C.B. ve T.B., cihazla define araştırması yaparken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada, 1 laptop, 1 yeraltı sinyal cihazı, 3 define arama çubuğu, 1 kamera, 3 telsiz, 2 telsiz şarj aleti, 1 tarihi haritaların ve bilgilerin bulunduğu ansiklopedi ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aralarında öğretim görevlisinin de olduğu 10 defineci suçüstü yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA