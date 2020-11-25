Kütahya'da 4 mahalledeki 82 cadde ve sokak karantinaya alındı

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, artan vakaların ardından yeni tedbirler aldı. Yaklaşık 12 bin nüfuslu İlçedeki Akpınar mahallesinde 58 cadde ve sokak, Hamam mahallesinde 14 cadde ve sokak, Cumhuriyet mahallesinde 4 cadde ve bu caddeler üzerine bulunan evler, Esentepe mahallesinde ise 1. ve 4. etap TOKİ konutları ile 6 caddede 14 gün süreyle karantinaya alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Emet Belediyesi Zabıta ekiplerince karantinaya alına bölgelerde güvenlik tedbirleri alınırken, kamu ve özel sektör çalışanları, tarım ve hayvancılık ile uğraşanlar, esnafların faaliyetlerini yapmalarına izini verileceği belirtildi.



Cumhuriyet Mahallesindeki ekiplerle birlikte çalışmalara katılan mahalle muhtarı Mustafa Gencan, karantinaya alınanların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grupları ve muhtarlık tarafından karşılanacağını belirterek, 'Halkımızın kurallara uyarak sağlık ve güvenlik güçlerimize destek vermelerini bekliyoruz. İnşallah hep birlikte bu süreci atlatacağız' dedi. Karantinaya kararından 4 mahalledeki yaklaşık 5 bin kişinin etkileneceği belirtildi.

DHA

Emet'te 4 mahallede karantina