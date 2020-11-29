  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Kütahya Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

'nın Emet ilçesinde otomobilin şarampole düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

İHA

29.11.2020, 09:41

Kaza, Tavşanlı-Emet karayolunun Kızıldere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.G. yönetimindeki 43 BD 393 plakalı otomobil, dikkatsizlik sonucu yoldan çıkarak 20 metrelik şarampole taklalar atarak düştü. Kazada araç sürücüsü C.G ve araçta bulunan arkadaşı A.A yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis Ekiplerince Emet Dr.Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA