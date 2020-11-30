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Ölümden kaçamadı

Uşaklı evin tek çocuğuydu. Babası yapmasından korktuğu için oğluna çok istediği motosikletin yerine otomobil aldı. Ancak ölüm Mehmet’i otomobil kazasında yakaladı.

Ölümden kaçamadı
Giriş Tarihi: 30.11.2020

Kütahya'da otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu hayatını kaybeden Mehmet Sağır'a (22) babasının motosiklet kazasında ölmesinden korktuğu için otomobil aldığı ortaya çıktı.

REFÜJDE BULUNAN AĞACA ÇARPTI
Uşak'ta yaşayan Mehmet Sağır, hız tutkusuyla biliniyordu. Bir evin tek çocuğu olan Mehmet'in motosiklet kazasında ölmesinden korkan babası oğluna otomobil aldı. Sağır, babasının aldığı otomobille bir arkadaşının işi için Kütahya Gediz'e geldi. Gece de geri dönen genç, Kütahya girişinde kaza yaptı. Mehmet Sağır yönetimindeki 59 YT 446 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.

OTOMOBİLİN CAMINDAN FIRLADI
Kazada, çarpmanın etkisiyle otomobilden fırlayan Sağır, olay yerinde hayatını kaybetti. Sağır'ın cenazesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Kaza haberini alan Mehmet Sağır'ın ailesi ve yakınları yasa boğuldu.

İhsan KARATAŞ

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