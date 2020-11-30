Ölümden kaçamadı

Kütahya'da otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu hayatını kaybeden Mehmet Sağır'a (22) babasının motosiklet kazasında ölmesinden korktuğu için otomobil aldığı ortaya çıktı.

REFÜJDE BULUNAN AĞACA ÇARPTI

Uşak'ta yaşayan Mehmet Sağır, hız tutkusuyla biliniyordu. Bir evin tek çocuğu olan Mehmet'in motosiklet kazasında ölmesinden korkan babası oğluna otomobil aldı. Sağır, babasının aldığı otomobille bir arkadaşının işi için Kütahya Gediz'e geldi. Gece de geri dönen genç, Kütahya girişinde kaza yaptı. Mehmet Sağır yönetimindeki 59 YT 446 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.

OTOMOBİLİN CAMINDAN FIRLADI

Kazada, çarpmanın etkisiyle otomobilden fırlayan Sağır, olay yerinde hayatını kaybetti. Sağır'ın cenazesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Kaza haberini alan Mehmet Sağır'ın ailesi ve yakınları yasa boğuldu.

İhsan KARATAŞ