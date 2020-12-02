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'ya şehit ateşi düştü

'nin ilçesinde meydana gelen araç kazasında yaralanan, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan 'in acı haberi memleketi 'nın Tavşanlı ilçesindeki ailesine ulaştı.

Kütahya'ya şehit ateşi düştü

02.12.2020, 09:11

Tavşanlı ilçesine bağlı Ömerbey Mahallesi'nde oturan Ayşe ve Nazım Güler çiftinin 3 çocuğundan biri olan şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Osman Güler'in acı haberi, ailesine yetkililerce verildi. Acı haber üzerine mahalle ve ev Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehit Güler'in yakınları evlerinde taziyeleri kabul etti.

Şehit Güler'in, yarın Tavşanlı ilçesi Ömerbey Mahallesinde kılınacak ikindi namazı sonrası Ömerbey Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi. Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler de şehit haberine çok üzüldüklerini ifade ederek, aileye ve Tavşanlı halkına başsağlığı diledi.

DHA

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