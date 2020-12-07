  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Kütahya Kütahya'da ormanda kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor

'da ormanda kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor

'nın Simav ilçesinde 2 Aralık'ta kaybolan kadının bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Kütahya'da ormanda kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor

07.12.2020, 12:26

Demirciköy beldesinde kestane toplamak için ormana gitmesinden sonra haber alınamayan 66 yaşındaki Fatma Çeri için Kütahya ve Afyonkarahisar AFAD, Uşak ve Simav'dan İHH Arama Kurtarma ile jandarma arama kurtarma ekipleri çalışma yürütüyor.

Çalışmalara belediye ekipleri ile gönüllüler de destek veriyor.

Demirciköy Belediye Başkanı Cahit Onar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu ana kadar Çeri'ye ait herhangi bir ize rastlanmadığını söyledi.

Çalışmalara yaklaşık 200 kişinin katıldığını belirten Onar, "Arama çalışmalarını ormanlık alandan ovaya kaydırdık. Bölgedeki dereler, kuyular ve hendekler kontrol edilecek. Drone ile iz köpekleri de kullanılıyor. Her geçen gün umudumuz azalıyor. İnşallah Fatma teyzemizi sağ salim bularak yakınlarına kavuşturmak istiyoruz." diye konuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kütahya'da ormanda kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA