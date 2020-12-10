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Hisarcık pazarında kodu uygulaması

’nın Hisarcık ilçesinde Perşembe günleri kurulan pazara girişlerde koronavirüs tedbirleri kapsamında kodu uygulamasına geçilirken, Hayat Eve Sığar (HES) kodu olmayanlar pazara alınmadı.

Hisarcık pazarında HES kodu uygulaması

İHA

10.12.2020, 14:28

İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararına göre, Korona virüs tedbirleri kapsamında ilçede pazar yerine girişte HES kodu zorunlu hale getirildi.

Pazar yerine girmeye çalışan vatandaşlardan HES Kodu olanlar pazar yerine rahatlıkla girerken, olmayanlar ise HES kodunu alma uğraşı içine girdi.
Sosyal mesafe ve maske konusunda polis ekipleri vatandaşları sürekli uyardı. HES kodu olmayan vatandaşlara nasıl alabilecekleri konusunda aydınlatıldı.

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