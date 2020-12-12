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Haberler Kütahya Emet'te şüpheli ölüm! Çalıştığı kepçenin içinde ölü bulundu

'te şüpheli ölüm! Çalıştığı kepçenin içinde ölü bulundu

’nın ilçesinde özel bir maden işletmesinde kendisine ait kepçe ile çalışan (59) direksiyon başında ölü bulundu.

Emet'te şüpheli ölüm! Çalıştığı kepçenin içinde ölü bulundu

İHA

12.12.2020, 17:44

Olay, bugün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Küreci köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Kayalı'nın yanına yük sarmak için giden kamyon şoförü, Kayalı'yı kepçe içerisinde cansız yatar vaziyette görüp hemen jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Kayalı'nın direksiyon başında hayatını kaybettiğini tespit ettiler.

Kalp krizinden öldüğü tahmin edilen Kayalı'nın, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için otopsiye gönderileceği öğrenildi. Kendine ait kepçe ile şirkette çalıştığı öğrenilen ve 3 yıl önce Emet belediyesinden emekli olan Kayalı'nın ani ölümü, ilçede büyük üzüntüye neden oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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