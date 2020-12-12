Kütahya'nın meşhur Köpük Helvası tescillendi

Ticaret Borsası Başkanı Necati Gültekin, Kütahya'da Osmanlı Döneminden bu yana kuşaktan kuşağa aktarılarak geleneksel yöntemlerle üretimi yapılan ve kendine has kıvamı olan 'Kütahya Köpük Helvası'nın 'Coğrafi işaret' tescilinin alınmasıyla ilin yöresel ürünlerinin tanınırlığına büyük katkı sağlayacağını söyledi.





Daha önce de Şaphane vişnesinin tescillendiğini belirten Gültekin, diğer yöresel ürünler için de coğrafi işaret çalışmalarına devam ettiğini dile getirdi.

'Kütahya Köpük Helvası' coğrafi işaret alınması sürecinde destek veren İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerini teşekkür eden Gültekin, coğrafi işaret belgesinin 'hayırlı olması' temennisinde bulundu.