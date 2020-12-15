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Dumlupınar pazarı tekrar açılıyor

’nın Dumlupınar ilçesinde 2 haftadır (Covid19) tedbirleri kapsamında kapalı olan ilçe pazarının bu hafta açılacağı bildirildi.

Dumlupınar pazarı tekrar açılıyor

15.12.2020, 09:44

Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ''2 haftadır kapalı olan ilçe halk pazarımız bu hafta tekrar hizmet vermeye başlayacaktır. 17 Aralık perşembe günü hizmete girecek olan pazarımızda Korona virüs tedbirleri en üst düzeyde alınacaktır. Vatandaşlarımızın pandemi dönemindeki tedbirlere uyması ve kısa zamanda bu salgından kurtulmamız en büyük isteğimizdir'' ifadelerini kullandı

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