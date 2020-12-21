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Haberler Kütahya Kütahya'da FETÖ operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

'da operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik operasyonda biri kadın 2 zanlı yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kütahya'da FETÖ operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

AA

21.12.2020, 12:55

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Kütahya ve Simav ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan M.Ç. (37) ve H.I. (37) gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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