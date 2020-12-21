Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Kütahya ve Simav ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan M.Ç. (37) ve H.I. (37) gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kütahya'da FETÖ operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.