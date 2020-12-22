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Haberler Kütahya Kütahya’da dernekte kumar oynayan 19 kişiye 60 bin lira ceza

’da dernekte oynayan 19 kişiye 60 bin lira

’da polis ekiplerince baskın yapılan bir dernekte oynarken yakalanan 19 kişiye, tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplam 60 bin lira uygulandı.

Kütahya’da dernekte kumar oynayan 19 kişiye 60 bin lira ceza

22.12.2020, 11:29

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Servi Mahallesi'ndeki bir dernekte gece yarısı kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık izniyle derneğe baskın yapan polis ekipleri 19 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Masalarda ise 1500 lira ve 100 dolar ele geçirildi. Kimlik tespiti yapılan 19 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplamda 60 bin lira idari para cezası kesildi. Dernekte yapılan aramada ruhsatsız bir adet av tüfeği bulunurken, sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri için emniyete götürüldü. Ayrıca dernek yetkilisi hakkında 'kumar oynamaya yer ve imkan sağlama' suçundan adli soruşturma başlatıldı.

DHA

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