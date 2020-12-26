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Kütahya’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Kütahya'da polis ekiplerince bir şahın aracında yapılan aramada tarihi eser niteliğinde 4 adet sikke ve 3 adet metal obje ele geçirildi.

26.12.2020, 14:10