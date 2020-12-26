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Haberler Kütahya Kütahya’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

’da kaçakçılığı operasyonu

'da polis ekiplerince bir şahın aracında yapılan aramada niteliğinde 4 adet sikke ve 3 adet metal obje ele geçirildi.

Kütahya’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

26.12.2020, 14:10

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında I.Y. isimli şahın aracında yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde 4 adet sikke, 3 adet metal obje, 1 metal arama dedektörü, 1 adet elektronik bağlantılı 4 adet aparatı bulunan metal arama çubuğu, 2 adet bakır metal aramada kullanılan çubuk, 2 adet kazma,1 adet kürek ve 1 adet keser ele geçirildi.

Araçta bulunan İ.Y. ve H.Y. hakkında adli işlem yapıldı.
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