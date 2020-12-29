Yolcu otobüsünün bagajından 6 kaçak göçmen çıktı

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Konya-Tekirdağ seferi yapan otobüste kaçak göçmen olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, otobüsü, Kütahya girişindeki uygulama noktasında durdurdu. Otobüsün bagajı açıldığında da Afganistan uyruklu 6 kaçak göçmen ile karşılaşıldı.

Kaçaklar göçmenler, işlemlerinin ardından Kütahya Göç İdaresi'ne teslim edildi. Adı açıklanmayan otobüs sürücüsü ise gözaltına alınıp, polis merkezine götürüldü.



Yolcu dolu olan otobüsü, başka bir sürücü ile yoluna devam ederken, başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA