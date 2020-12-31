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Haberler Kütahya Emet Göleti'nde su seviyesi yüzde 50'nin üzerinde

Göleti'nde su seviyesi yüzde 50'nin üzerinde

Son dakika... 'nın ilçesinde ilçenin su ihtiyacını karşılayacak olan 'nde su seviyesinin yüzde 50'nin üzerinde olduğu bildirildi.

Emet Göleti'nde su seviyesi yüzde 50'nin üzerinde

31.12.2020, 13:45

Emet göleti arıtma tesisi yapım ve Emet'e naklini içeren proje çizimleri devam ederken, havaların kurak geçmesine rağmen göletteki su seviyesinin yüzde 50'nin üzerinde olduğu bildirildi.



Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, ''Yeni yılın ilk aylarında tamamlanması beklenen proje çiziminin ardından arıtma tesisi, ilçeye nakil, Emet yeni içme suyu hattı, kanalizasyon hattı ve yağmur kanalları, yeni su depoları yapımları hep birlikte ihale edilecek. Yaklaşık maliyeti 120 milyon TL'yi geçen çalışmalar en kısa sürede başlayacak'' dedi.

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