  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Kütahya Kütahya'nın o ilçesinde vaka sayıları arttı, kaymakamlık uyardı

'nın o ilçesinde vaka sayıları arttı, kaymakamlık uyardı

'nın ilçesinde koronavirüs vaka sayılarının son bir haftada 5 kat arttığı bildirildi. Kaymakamlıktan yapılan uyarıda 'Salgının durdurulmasında en büyük görev siz değerli vatandaşlarımıza düşmektedir.' ifadelerine yer verildi.

Kütahya'nın o ilçesinde vaka sayıları arttı, kaymakamlık uyardı
İHA

04.01.2021, 10:55

Altıntaş Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ''Rehavete kapılma hatasına düşülürse, son bir haftada 5 kart artan vaka sayılarının daha da artması kaçınılmaz olacaktır. Salgın ile ilgili tüm önlem ve tedbirler artırılmış olup, kontroller titizlikle yürütülmeye devam etmektedir. Ancak birlikte hareket etmediğimiz sürece daha da kısıtlayıcı tedbirlerin uygulamaya geçmesi de kaçınılmaz olacaktır.Sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere, kolluk kuvvetlerimiz ve diğer kamu personellerimiz salgınla mücadelede mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmaktadır. Ancak salgının durdurulmasında en büyük görev siz değerli vatandaşlarımıza düşmektedir.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda İçişleri Bakanlığı Genelgeleri, İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları çerçevesinde, rehavete kapılmadan, alınan tüm tedbirlere titizlikle riayet edilmesi, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması, misafirlik, ziyaret, tören gibi sebeplerle topluluk oluşturacak şekilde bir araya gelinmemesi büyük önem arz etmektedir. Salgınla mücadelemizde vatandaşlarımızın işbirliğini ve desteğini bekliyor, önlem ve tedbirlerin en etkili şekilde sonuç vermesi için birlikte hareket etmeyi rica ediyoruz. Unutmayalım ki rehavet, virüsün en önemli dostu, sağlığımızın en büyük düşmanıdır'' ifadeleri kullanıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kütahya'nın o ilçesinde vaka sayıları arttı, kaymakamlık uyardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.