Domaniç ilçesine bağlı Durabey köyünde Erdoğan Yardımcı'ya ait tek katlı evde, gece yarısı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonunda yangın söndürüldü ancak ev kullanılamaz hale geldi.
Erdoğan Yardımcı ve ailesinin, Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşadığı, Durabey köyündeki evlerini tatil dönemlerinde kullandığı öğrenildi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
DHA
Tek katlı ev, alev alev yandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.