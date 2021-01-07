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Haberler Kütahya Kütahya’da Roma dönemine ait insan figürlü heykel ele geçirildi

’da Roma dönemine ait insan figürlü heykel ele geçirildi

'nın ilçesindeki operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen insan figürlü heykel ele geçirildi.

Kütahya’da Roma dönemine ait insan figürlü heykel ele geçirildi
İHA

07.01.2021, 14:28

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Gediz ilçesi Gökler Beldesi Kuzey mahallesinde ikamet eden M.K., B.C. ve Ş. C. isimli şahısların Akkaya mevkiinde Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen heykel buldukları, söz konusu eserin M.K. isimli şahıs tarafından evinde sakladığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekiplerce M.K. isimli şahsın evinin samanlığında yapılan aramada, 61x33 santimetre ebatlarında üzerinde insan figürünün olduğu heykel ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

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