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Mobilyacılar sitesinde korkutan

’nın ilçesindeki mobilya üretim malzemelerinin bulunduğu bir işyerinde, fan kablolarının şase yapması sonucu çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Mobilyacılar sitesinde korkutan yangın
İHA

09.01.2021, 17:27

Edinilen bilgiye göre olay, Simav ilçesi Esenevler mahallesindeki mobilyacılar sitesinde meydana geldi. Mobilya malzemelerini üreten bir firmanın atölye olarak kullandığı yerdeki talaş emme kazanında bulunan fan kablolarının şase yapmasıyla yangın çıktı. Atölyede bulunanlar hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine Simav Belediyesi'nin üç itfaiye aracı ile gelen ekipler, kısa sürede yangını söndürüp kontrol altına aldı. Yangında tahmini 50 bin TL maddi hasar oluşurken, can kaybı olmadı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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