  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Kütahya Marketten çaldıkları jeneratörle 15 dakikada yakalandılar

Marketten çaldıkları jeneratörle 15 dakikada yakalandılar

’da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 2 şüpheli, bir marketin tel kafes içindeki jeneratörü yerinden sökerek çaldı. Marketin güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelileri kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı.

Marketten çaldıkları jeneratörle 15 dakikada yakalandılar

11.01.2021, 12:51

Kütahya'da koronavirüs tedbirleri nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden S.A. ve D.U., hafif ticari araçla Vefa Mahallesinde bulunan bir marketin önüne geldi. Marketin dışındaki tel kafeste bulunan jeneratörü yerinden söken şüpheliler araca yükleyip kaçtı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri harekete geçerken, güvenlik kamerası incelemesinde şüphelerin kaçtığı araç tespit edildi. Yapılan araştırmaların ardından şüphelilerin aracı Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki bir dinlenme tesisi önünde park halinde bulundu. Dinlenme tesisinde yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Marketten çalınan jeneratör ise şüphelilerin aracında bulundu. Geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından şüpheliler S.A. ve D.U. gözaltına alınarak ifadeleri için emniyete götürüldü. Jeneratör ise market yetkililerine teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Marketten çaldıkları jeneratörle 15 dakikada yakalandılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.