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'da 15 gündür Covid-19 vakası yok

Çin'in kentinde başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile mücadelede tedbirler alınmaya devam ediliyor. Bu kapsamda da 'nın ilçesinde, 15 gündür koronavirüs (Covid-19) vakasına rastlanmadığı bildirildi.

Dumlupınar'da 15 gündür Covid-19 vakası yok
İHA

12.01.2021, 10:04

Köyleri ile birlikte 3 bin 300 nüfuslu ilçede Koronavirüs vakasının 15 gündür görülmediğini belirten Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, ''Korona virüs salgını başladığından itibaren ilçe halkımız daima bilinçli davrandı. Kaymakamlık makamımız ile birlikte koordineli çalışıp sıkı tedbirler aldık. Daha önce görülen az sayıdaki vakalarda sıkı tedbirler aldık. 15 gündür köylerimiz dahil hiç bir vakamız yok. Halkımıza duyarlı davranışlarından dolayı ve tedbirlere harfiyen uydukları için teşekkür ediyoruz. Kuralları esnetmeden ve tedbirlere uyarak yaşamaya devam edeceğiz ve ilçemizde vaka olmaması için gayret edeceğiz'' dedi.

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