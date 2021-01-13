  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Kütahya Tavşanlı’da bin 400 adet kaçak sigara ele geçirildi

’da bin 400 adet kaçak sigara ele geçirildi

’nın ilçesi Tunçbilek beldesinde jandarmanın bir iş yerinde yaptığı aramada satışa hazırlanmış bin 400 adet kaçak sigara ele geçirildi

Tavşanlı’da bin 400 adet kaçak sigara ele geçirildi
İHA

13.01.2021, 17:21

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Tunçbilek Beldesinde H.İ.K. (42) isimli şahsın, evinde hazırladığı içi tütün doldurulmuş makoronları elektronik eşya dükkanında sattığını tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekiplerin şüphelinin ev ve iş yerinde yaptığı aramada, 20'lik paketlerde satışa hazır vaziyette bin 400 adet içerisi tütün doldurulmuş makaron (sigara) ele geçirildi.

İş yerindeki kaçak sigaralara el konulurken, H.İ.K. isimli şahıs hakkında tahkikat başlatıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tavşanlı’da bin 400 adet kaçak sigara ele geçirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.