  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Kütahya Kütahya'da 153 aşı odası kuruldu

'da 153 aşı odası kuruldu

genelinde olduğu gibi 'da da Korona virüse (Covid-19) karşı sağlık çalışanları aşılanmaya başlanırken, kent genelinde 153 adet aşı odasının kurulduğu bildirildi.

Kütahya'da 153 aşı odası kuruldu
İHA

14.01.2021, 12:32

Kütahya'da ilk aşı TOKİ Aile Sağlık Merkezi çalışanlarına uygulandı. Kütahya İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, ilk olarak sağlık çalışanlarına yönelik başlatılan aşının 5 gün içerisinde tamamlanmasını hedeflediklerini ifade etti.

Erşan, "Özellikle Kasım ayında Kütahya'da çok ciddi vaka artışlarıyla karşılaştık. Alınan tedbirler sayesinde Aralık ayında Türkiye olduğunu gibi Kütahya'da da ciddi düşüşle karşılaştık. Kasım ayına gire Aralık ayında yüzde 66, Ocak ayında da çok daha düşükle karşılaştık. Kasım ayına güre de yüzde 88 oranın da düşüş oldu. Covid-19 yoğun bakım ünitesinde yüzde 40 oranında doluluk söz konusu. Bu sevindirici bir gelişme. Vatandaşlarımızın alınan tedbirlere riayet ettiklerini gösteriyor. Kütahya'da tüm sağlık çalışanlarına yetecek miktarda aşı mevcuttur. Aşı için 153 oda oluşturduk. İnşallah aşılama ile birlikte Türkiye olarak, dünya olarak bu beladan kurtulmuş oluruz" diye konuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kütahya'da 153 aşı odası kuruldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.