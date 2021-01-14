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Haberler Kütahya Sürücüler karlı yollarda zor anlar yaşıyor! Domaniç dağları bembeyaz...

Sürücüler karlı yollarda zor anlar yaşıyor! dağları bembeyaz...

ile sınırları arasında yer alan Dağları'na aralıksız devam ediyor. Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Sürücüler karlı yollarda zor anlar yaşıyor! Domaniç dağları bembeyaz...
AA

14.01.2021, 16:05 Güncelleme Tarihi: 14.01.2021, 17:30

Kütahya ile Bursa sınırları arasında yer alan Domaniç Dağları'na kar yağışı aralıksız devam ediyor.

Domaniç-İnegöl kara yolunda kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiliyor. Hazırlıksız araçlarıyla yola çıkan sürücüler karlı yollarda zor anlar yaşıyor.

Karayolları ekipleri, yolları trafiğe açık tutmak için iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.

Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

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