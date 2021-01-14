Kütahya ile Bursa sınırları arasında yer alan Domaniç Dağları'na kar yağışı aralıksız devam ediyor.
Domaniç-İnegöl kara yolunda kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiliyor. Hazırlıksız araçlarıyla yola çıkan sürücüler karlı yollarda zor anlar yaşıyor.
Karayolları ekipleri, yolları trafiğe açık tutmak için iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.
Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Sürücüler karlı yollarda zor anlar yaşıyor! Domaniç dağları bembeyaz... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.