6 yılda 23 bin parça kullanarak, tarihi konağın maketini yaptı

Şeker Fabrikası'ndan emekli olan 2 çocuk babası Mehmet Orhan Elagöz, 10 yıl önce Alipaşa Mahallesi'ndeki evinin alt katında oluşturduğu atölyede, hobi amaçlı maket yapmaya başladı. Elagöz, 6 yıl önce de çocukluğundan bu yana hayranı olduğu 1907 yılında inşa edilen Hükümet Konağı'nın maketini yapmak için kolları sıvadı. Binanın farklı açılarından fotoğraflarını çeken Elagöz, maketinde çini süslemesi, kiremit, metal aksam gibi farklı malzemeler kullandı.

'GÖRENLER ÇOK BEĞENİYOR'

Mehmet Orhan Elagöz, makette 23 bin 457 parça kullandığını söyledi. Görenlerin maketi beğenmesinin kendisini çok mutlu ettiği kaydeden Elagöz, "Kütahya'nın bazı eski konaklarından ilham alarak, onlara benzer şeyler yapmaya çalıştım. Daha sonra fayton gibi çocukluğumuzun nostaljik araçlarını yapmaya çalıştım. Tarihi Hükümet Konağı'nın da mutlaka yapılması gerektiğini düşündüm. Çünkü ortaokula giderken, mutlaka içinden veya yanından geçerek okula giderdik. Hayranıydım bu binanın. Kaç defa rüyalarıma girdi. Sonra maketini yapmaya karar verdim. Birebir ve gerçeğinin aynısı olması için, belli bir ölçekte, yani 1/50 ölçekte yapılabileceğini düşündüm. Yapmaya başladım. Çinileri olsun, kiremitleri olsun hepsi birebir gerçek malzemelerden, metalleri pirinç, çinko. Avizelerini yine kendim yaptım. Sonra detaylandırdık bu işi. Gören arkadaşlarım çok güzel olduğunu söylediler. Bu da beni memnun etti" dedi.

'BU ESER BANA ZAMANI UNUTTURDU'

Şu anda adliye olarak kullanılan tarihi binanın maketini yapmak için çok emek verdiğini ifade eden Elagöz, "Hazırlık aşamasından renklendirmesine kadar uzun bir zaman harcadım. Binanın birebir aynısını yapmak için birçok eski fotoğrafı da inceledim. Altı yılımı aldı ama bir şeyler yaptığıma inanıyorum. Maketin bittiğini söylediğimde arkadaşlar gelip bakıyorlar. Telefonlarla çekimlerini yapıyorlar. 'Bunu ne yapacaksın, çok büyük ve çok güzel olmuş. Buna nasıl değer biçiyorsun?' diye soruyorlar. 1 milyon lira değer biçiyorlar. Bunları duymak benim de hoşuma gidiyor. Benim için paha biçilmez bir eser ve değerini bulmasını istiyorum. Çünkü bazen çok erken saatlerde gelip, gecelere kadar çalıştığım zamanlar oldu. Kafama bir şey takılıyor, gidip hemen 'nasıl yaparım?' diye çalıştım. Günler, aylar ve yıllar böyle geçti" şeklinde konuştu.

'SABIRLA DEĞİL, AŞKLA YAPTI'

Alipaşa Mahallesi Muhtarı Salih Zeki Arı ise maketi çok beğendiğini belirterek, "Ustamla yıllardan beri arkadaşız. Zaten sanata merakı var. Yaklaşık 10- 11 yıl evvel hobi olarak başladığı bu işte noktayı koydu diyemiyorum, çünkü daha nice eserler de yapacak. Kütahya'mızın sembollerinden olan 1907'de yapılan Fuat Paşa'nın şehre kazandırdığı Hükümet Konağı'nın bire bir aynısını yaptı. Yapacağından zaten hiçbir şüphemiz yoktu. Bunu sabırla değil, aşkla yaptı. Çünkü sabırla yapılacak bir iş değil, herkesin de harcı değil. Kendisini Kütahya'mıza ve ülkemize böyle bir eser kazandırdığı için tebrik ediyorum" dedi.