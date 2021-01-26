  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Kütahya Beyaz örtüyle kaplanan eşsiz güzellikteki Domaniç Dağları fotoğrafçıların favori mekanı oldu

Beyaz örtüyle kaplanan eşsiz güzellikteki Dağları fotoğrafçıların favori mekanı oldu

'nin kurulduğu topraklarda yükselen, oksijen zengini Dağları, kar örtüsü ile görsel şölen sunduğu fotoğraf tutkunlarını kendine çekiyor.

Beyaz örtüyle kaplanan eşsiz güzellikteki Domaniç Dağları fotoğrafçıların favori mekanı oldu
AA

26.01.2021, 13:44

Profesyonel ve amatör fotoğrafçılar, beyaz örtüyle kaplanan Domaniç dağlarını doğal stüdyo gibi kullanıyor.

Özel günlerinde fotoğraf çektirmek için gelenler, manzaraya hayran kalıyor.

Topuk Yayla Tabiat Parkında fotoğraf çekimi yapan düğün fotoğrafçısı Kerem Demir, çevre il ve ilçelerde yeni evlenen birçok çiftin fotoğraf çekimi için Domaniç Dağlarını tercih etiğini söyledi.

Ormanın fotoğrafçılar için doğal bir stüdyo olduğunu dile getiren Demir, "Yakın illerdeki tüm çiftler burayı severek tercih ediyor. Çünkü son dönemlerde Domaniç Dağları çok öne çıkıyor. Belediye ve kaymakamlık tarafından yeni alanlar da oluşturuluyor. Birçok turistik bölgeden hiç bir farkı yok. Kesinlikle herkese burayı öneririm." ifadelerini kullandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beyaz örtüyle kaplanan eşsiz güzellikteki Domaniç Dağları fotoğrafçıların favori mekanı oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.