MHP lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Bizim siyasetimiz hasbidir, hadimdir, hakidir. Hakkın izinde hakikiatın izindedir. Bizi arayan çıkar lobilerinde, çorak ortamlar değil, Türk milletinin bizatihi varlığında bulacaktır. Sevdamız millet, sesimiz devlettir. Geldiğimiz yer belli, varacağımız yer bellidir.

SELÇUK ÖZDAĞ AÇIKLAMASI

3-5 kendini bilmezin karalamasıyla yolumuzdan dönecek değiliz. Açığımız yok ki korkularımız öne çıksın. Biz onun bunun ne dediğine bakmıyoruz.

MHP'yi şiddet yanlısı göstermek ayıplı ve ahlaksız bir suçlamadır. Yumuşak başlıysak uysal koyun değiliz Hiç kimse şiddet ihalesini yüzümüze yıkmaya çalışmasın. Gündeme gelmek için kendilerine saldırı organize edenler, suç ve suçluyu uzakta aramasın.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ EYLEMLER

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemler bize göre bir prova niteliği taşımaktadır.

Biz milletimiz ve ülkemiz için huzur ve refah istiyoruz, barış ve kardeşlık diliyoruz.

Halkalı'da tren bekleyenlere sadece gülüyoruz. Müfteri nasıl olur ispatlıyorlar. Üzerimizde oynanan oyunları kendi elleriyle çürütüyorlar.

Yeri gelirse Yunus, yeri gelirse Yavuz olmasını biliriz. Sokağı da biliriz, siyaseti de biliriz.

CHP Genel Başkanı ve İP Genel Başkanı şiddetten rahatsızsa öncelikle katile katil, caniye cani, teröriste terörist demesini öğrenmelidirler.

HDP'nin ön kapısından giren arka kapısında Kandil'e çıkmaktadır. HDP'yi savunmak Türkiye'nin egemenlik haklarını yok saymaktır.