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Haberler Kütahya Nesli tehlikede olan 'Alaca Sansar' Simav'da görüntülendi

Nesli tehlikede olan 'Alaca Sansar' 'da görüntülendi

Kütahya’nın ilçesinde nesli tükenmekte olan 'Alaca Sansar' cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Nesli tehlikede olan 'Alaca Sansar' Simav'da görüntülendi

26.01.2021, 12:36

Yaban hayatında az sayıda görülen türlerden biri olan ve nesli tükenme tehlikesi ile ile karşı karşıya olan Alaca Sansar, Simav'ın Gökçeler yolu üzerindeki bir bahçede ortaya çıktı. Alaca Sansarı bahçesinde fark eden Eray Efe, cep telefonuyla görüntülemeyi başardı.

Avcılar Kulübü üyesi Eray Efe, tarla evinin bahçesinde görüntülediği Alaca Sansarı koruma altına aldığını belirtti. Efe, "Uzun zamandır tarla evimizin çevresinde gördüğümüz bu sevimli hayvanı cep telefonu ile görüntülemeyi başardık. Karlı kış günlerinde yuvasına yiyecek bırakıyorum" dedi.

Savunmaya geçtiğinde yaydığı kötü koku nedeniyle 'kokarca' olarak da bilinen Alaca Sansar, biyolojik mücadelede önemli yer tutuyor. Alaca Sansar, yaşam alanının daralması ve yiyecek kaynaklarının azalması sebebiyle, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli tükenme riski yüksek olan türleri arasında kırmızı liste ve kategorisinde bulunuyor.

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