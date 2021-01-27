Bu handa çay yerine sıcak süt tercih ediliyor

Antikacı ve tesbihçilerin ürünlerini sergileme fırsatı bulduğu ve haftada bir gün de mezat yapılan tarihi handa süt, içecekler arasında ilk sırayı alıyor. Tarihi hanın işletmeci Bayram Kartaş, "Kütahya'nın 400 yıllık tarihi Tesbihciler Hanı'ndan antikacı ve koleksiyonerler ürünlerini sergiliyorlar ve mezatlar yapılıyor.

Kış ayları ile birlikte çay satışı günde 250 bardaktan 100-150 bardağa kadar düştü. Süt satışlarımız ise günde 100-150 bardağı kadar çıkıyor. Havalar soğudukça satışlarımız gün ve gün artıyor, günlük 8-10 litre sıcak süt satışı yapıyoruz. Süt satışını en çok çevre esnafa ve han içerisindeki sergi açan esnaflarımıza veriyoruz. Pandemi döneminde ara verilse de her hafta pazar günleri burada mezatlar yapılıyor. Havaların soğuk olması nedeni ile ilk tercih sıcak süt oluyor. Bilindiği gibi, süt mikropların neden olduğu enfeksiyonlara karşı vücuda direnç veriyor" diye konuştu.





Kartaş, süt ve çayın bardağını 1,5 TL'den sattığını sözlerine ekledi.



Han içerisindeki antikacı ve tesbihçi esnafları ile müşterileri, kış aylarından sıcak süt tercih ettiklerini ve günde en az 4-5 bardak tükettiklerini ifade ettiler.