Haberler Kütahya Domaniç'te yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

Domaniç'te yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

Kütahya'nın Domaniç ilçesi Kocayayla geçidinde etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. TIR ve zincirsiz araçların bölgeden geçişine izin verilmiyor.

28.01.2021, 13:15