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Haberler Kütahya Domaniç'te yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

'te yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

'nın ilçesi geçidinde etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. TIR ve zincirsiz araçların bölgeden geçişine izin verilmiyor.

Domaniç'te yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

28.01.2021, 13:15

Domaniç'te etkisini gösteren kar yağışı, ilçeyi beyaza bürürken, Kocayayla geçidinde ulaşımın aksamasına neden oldu. Karayolları ekipleri, Domaniç- İnegöl Karayolu Kocayayla geçidinde, yolu açık tutmak için kar küreme araçları ve iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

TIR ve zincirsiz araçların bölgeden geçişine izin verilmiyor.

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