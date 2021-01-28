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Haberler Kütahya Kütahya'da kar kalınlığı 14 santimetreye ulaştı

'da kar kalınlığı 14 santimetreye ulaştı

’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Şehir merkezinde kar kalındığı 14 santimetre olarak ölçüldü. Vatandaşlar, kar yağışını sevinçle karşıladıklarını ifade etti.

Kütahya'da kar kalınlığı 14 santimetreye ulaştı
İHA

28.01.2021, 10:07

Kar yağışının zaman zaman ulaşımı aksattığı Kütahya'da, belediye ile karayolları ekipleri şehir merkezi ve şehirlerarası yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.



Kütahya Belediyesi ekipleri şehir merkezindeki yol açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Kütahya Bölge Trafik Müdürlüğü ekiplerinin Kütahya-Tavşanlı, Kütahya-Eskişehir ve Kütahya-Afyonkarahisar yollarında araçların zincirsiz veya kar lastiksiz gidişine izin vermediği bildirildi.

Şehir merkezinde kar kalındığı 14 santimetre olarak ölçüldü. Vatandaşlar, kar yağışını sevinçle karşıladıklarını ifade etti.

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