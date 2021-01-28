Metal fabrikasında yangın; İkisi itfaiye eri 4 kişi dumandan etkilendi

Kütahya 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nin 6'ncı Caddesi'nde bulunan metal fabrikasında saat 02.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikada yağ tanklarının bulunduğu alanda alevleri fark eden çalışanlar, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın sırasında yoğun dumandan etkilenen 2'si itfaiye eri 4 kişi, ayakta tedavi edildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.