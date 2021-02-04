Kütahya Valisi uyardı: Rakamlar yeniden yükselişte

Çelik'in paylaşımı şöyle: "Kıymetli Kütahyalılar, vaka sayısındaki düşüş yeniden yükselişe geçti. Tedbir almak zorundayız. Misafirliklere ara vermeli, kapalı mekanlarla uzun süre kalmamalıyız. Lütfen, fedakarlıklarımız boşa gitmesin. Hepimiz sorumluyuz."
Kıymetli Kütahyalılar,— Ali ÇELİK (@alicelik_64) February 4, 2021
Vaka sayısındaki düşüş yeniden yükselişe geçti.
Tedbirli olmak zorundayız❗️
Misafirliklere ara vermeli, kapalı mekânlarda uzun süre kalmamalıyız.
Lütfen, fedakârlıklarımız boşa gitmesin. Hepimiz sorumluyuz.
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