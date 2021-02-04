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Valisi uyardı: Rakamlar yeniden yükselişte

Valisi , kentte vaka sayındaki düşüşün yeniden yükselişe geçtiğini belirterek, halkın tedbirlere uymasını istedi. Vatandaşları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla uyaran Çelik, "Fedakarlıklarımız boşa girmesin" dedi.

Kütahya Valisi uyardı: Rakamlar yeniden yükselişte
İHA

04.02.2021, 14:07

Çelik'in paylaşımı şöyle: "Kıymetli Kütahyalılar, vaka sayısındaki düşüş yeniden yükselişe geçti. Tedbir almak zorundayız. Misafirliklere ara vermeli, kapalı mekanlarla uzun süre kalmamalıyız. Lütfen, fedakarlıklarımız boşa gitmesin. Hepimiz sorumluyuz."

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