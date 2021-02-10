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Haberler Kütahya Domuza çarpan araç sarampole yuvarlandı

Domuza çarpan araç sarampole yuvarlandı

Domuza çarpan araç sarampole yuvarlandı

10.2.2021

KÜTAHYA'DA meydana gelen kazada aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi. Önceki gece İzmir'den Simav yönüne giden Tuncay Damrık'ın (32), kullandığı hafif ticari araç aniden yola fırlayan bir yaban domuzuna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Damrık, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan Damrık'ın aynı evde yaşadığı ve birlikte oto-yıkama dükkanı işlettiği ağabeyi Erdoğan Damrık (36) yaşamını yitirirken yengesi Hatice Damrık (36) ve eşi Ayşe Damrık (32) yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ayşe Damrık ve eltisi Hatice Damrık, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

MURAT ŞENBAKLAVACI

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