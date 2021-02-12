  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Kütahya Gediz’de kaçak tütün ve sigara operasyonu

’de kaçak tütün ve sigara operasyonu

’nın ilçesinde polis tarafından iki iş yeri ve bir araçta yapılan aramada çok miktarda bandrolsüz sigara, bandrol ve bandrolü sökülmüş açık tütün ele geçirildi.

Gediz’de kaçak tütün ve sigara operasyonu
İHA

12.02.2021, 22:32

Gediz ilçesi polis sorumluluk bölgesinde kaçak sigara ve tütün satıcılarına yönelik yapılan çalışma neticesinde 6 iş yerine eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Eş zamanlı aramalarda bir iş yerinde ve araç içerisinde 534 paket, makarona sarılmış içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş bandrolsüz sigara ve 44 adet bandrol, bir iş yerinde ise 1 kilogramlık paketler halinde 4 paket bandrolü sökülmüş açık tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ö.K. ve Ç.S. isimli iş yeri sahipleri hakkında adli işlem başlatıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gediz’de kaçak tütün ve sigara operasyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.