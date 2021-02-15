Anestezi teknikeri Aydemir virüs kurbanı

Kütahya'da görev yapan Aydın Çineli anestezi teknikeri Talat Aydemir, korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Aşı çalışmalarının hızla sürdüğü salgında bir sağlık çalışanı daha hayattan koptu. Kütahya'da Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anestezi teknikeri olarak görev yapan Talat Aydemir, bir süre önce Kovid-19'a yakalandı. 1 Şubat'ta fenalaşan Aydemir, yoğun bakım servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Aydemir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çineli Talat Aydemir'in evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

İHSAN KARATAŞ