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Kütahya'da karla mücadele ekipleri 24 saat sahada

Kütahya İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, sahada görevinin başında çalışmalarını 24 saat esasına göre devam ediyor. 218 köy yolunda kar yağışının yoğun bir biçimde devam etmesi sebebiyle yol açma çalışmaları aralıksız olarak devam ederken akşam saatlerinde bu köy yollarının ulaşıma açılması hedefleniyor.

Kütahya'da karla mücadele ekipleri 24 saat sahada
İHA

15.02.2021, 21:03

Yapılan açıklamada, "Kütahya İl Özel İdaresi olarak 13 tanesi merkez ilçemizde, 2 ekip Domaniç'te, iki tanesi Gediz-Şaphane ilçemizde, 2 ekibimiz Simav-Pazarlar ilçemizde, 2 ekibimiz Tavşanlı ilçemizde ve diğer ilçelerimizde de birer ekip olmak üzere toplamda 28 ekip ve 21 adet de ilçelerimizde bulunan ekiplerle birlikte 49 ekiple sahadayız.

Kütahya İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri 20'si Greyder olmak üzere 54 iş makinesi 23 servis aracı ve 119 personel ile hizmet veriyor" denildi.

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