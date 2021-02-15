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Tavşanlı'da aç kalan domuzlar ilçeye indi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde yağan kardan dolayı aç kalan domuzlar, ilçe merkezine inerek yiyecek aradı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi. Bir süre şehirde gezinen domuzlar daha sonra Yaylacık ormanı bölgesine doğru kaçarak gözden kayboldular.