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Haberler Kütahya Tavşanlı'da aç kalan domuzlar ilçeye indi

'da aç kalan domuzlar ilçeye indi

’nın ilçesinde yağan kardan dolayı aç kalan domuzlar, ilçe merkezine inerek yiyecek aradı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi. Bir süre şehirde gezinen domuzlar daha sonra Yaylacık ormanı bölgesine doğru kaçarak gözden kayboldular.

Tavşanlı'da aç kalan domuzlar ilçeye indi
DHA

15.02.2021, 17:54

Tavşanlı'da etkili olan kar yağışı, ilçeyi kısa sürede beyaza bürüdü. Yüksek kesimler ile ormanlık alanda yiyecek sıkıntısı çeken domuzlar ise şehre indi.

Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi çevresinde yiyecek arayan domuzların görüntüleri cep telefonuyla kaydedildi.

Bir süre şehirde gezinen domuzlar daha sonra Yaylacık ormanı bölgesine doğru kaçarak gözden kayboldular.

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