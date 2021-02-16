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Kütahya'da tipi nedeniyle yolda kalan TIR ve otomobil kurtarıldı

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde tipi dolayısıyla buzlanan yolda kalan tır ve otomobillerin kurtarma çalışmalarının İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldığı bildirildi. Aslanapa Kaymakanlığından yapılan açıklamada ise, Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça araçlarını kullanmamalarını rica ediyoruz'' uyarısı dikkat çekti.