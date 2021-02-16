Aslanapa Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ''Yoğun tipi ve kar yağışıyla birlikte kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalar gece gündüz aralıksız sürüyor.
İlçe girişinde yolda kalan TIR sürücülerine ve vatandaşlarımıza, İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yardımda bulunuluyor. Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça araçlarını kullanmamalarını rica ediyoruz'' ifadeleri kullanıldı.
Kütahya'da tipi nedeniyle yolda kalan TIR ve otomobil kurtarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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