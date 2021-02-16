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Haberler Kütahya Kütahya'da tipi nedeniyle yolda kalan TIR ve otomobil kurtarıldı

'da tipi nedeniyle yolda kalan TIR ve otomobil kurtarıldı

'nın ilçesinde tipi dolayısıyla buzlanan yolda kalan tır ve otomobillerin kurtarma çalışmalarının İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldığı bildirildi. Aslanapa Kaymakanlığından yapılan açıklamada ise, Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça araçlarını kullanmamalarını rica ediyoruz'' uyarısı dikkat çekti.

Kütahya'da tipi nedeniyle yolda kalan TIR ve otomobil kurtarıldı
İHA

16.02.2021, 23:44

Aslanapa Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ''Yoğun tipi ve kar yağışıyla birlikte kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalar gece gündüz aralıksız sürüyor.

İlçe girişinde yolda kalan TIR sürücülerine ve vatandaşlarımıza, İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yardımda bulunuluyor. Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça araçlarını kullanmamalarını rica ediyoruz'' ifadeleri kullanıldı.

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