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Haberler Kütahya Son dakika: Kütahya'da çiçek hastalığı karantinası!

Son dakika: 'da çiçek hastalığı karantinası!

'nın ilçesinde, küçükbaş hayvanlarda çiçek hastalığı belirtilerinin görüldüğü bildirildi. Emet Kaymakamlığı, gelişme üzerine hastalık nedeniyle bazı köylerde küçükbaş hayvanların giriş çıkışının yasaklandığını duyurdu.

Son dakika: Kütahya'da çiçek hastalığı karantinası!
AA

16.02.2021, 17:50

Emet Kaymakamlığından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İlçemiz Doğanlar köyünde koyun-keçi çiçeği hastalığının görülmesi nedeniyle Yenice, Doğanlar, Samrık, Umutlu, İğdeköy, Yağcık, Kırgıl, Kabaklar, Katrandağı köyleri ile Dere, Esentepe, Akpınar, Cumhuriyet, Çalcağıl, Kapaklıca, Hamam ve Kaynarca mahallelerine ikinci bir duyuruya kadar küçükbaş hayvan giriş ve çıkışları ile hayvanların merada otlatılması yasaklanmıştır."

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