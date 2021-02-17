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Haberler Kütahya Kütahya Valisi Ali Çelik'ten şehit ailesine ziyaret

Valisi 'ten şehit ailesine ziyaret

Valisi , 2014 yılında Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde şehit düşen P. Çvş. Ramazan Yel’in ailesini ziyaret etti.

Kütahya Valisi Ali Çelik'ten şehit ailesine ziyaret
İHA

17.02.2021, 21:30

Aslanapa ilçesi Nuhören köyünden olan şehidin evini ziyaret eden Vali Ali Çelik, şehit annesi Hatice Yel ve babası Yaşar Yel ile bir süre görüştü.

Şehit Ramazan Yel'e Allah'tan rahmet dileyen Vali Çelik, "Bu toprakları canı pahasına vatan yapan şehitlerimize minnet borçluyuz" dedi.

24 saat şehit ailelerinin ve gazilerin emrinde olduğunu ifade eden Vali Çelik, Şehit ve gazilerimiz bizim için gurur kaynağı. Kahramanlarımızın emaneti olan sizleri asla yalnız bırakmayacağız" dedi.

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