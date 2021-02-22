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Haberler Kütahya Kütahya'da bin 65 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi

'da bin 65 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi

'da polis ekiplerince durdurulan bir araçta bin 65 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya'da bin 65 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi
İHA

22.02.2021, 23:17

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 190 adet cinsel içerikli macun, 749 adet cinsel içerikli kapsül ve tablet, 126 adet cinsel içerikli sprey ve damla olmak üzere toplam bin 65 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü M.H. hakkında adli işlem yapıldı.
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