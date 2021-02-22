Simav’da uyuşturucu operasyonu

Kütahya’nın Simav ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi kavşağında şüphe üzerine durdurulan 09 DG 348 plakalı araçta 2 adet uyuşturucu hap, 1 adet bong ve içinde metamfetamin kalıntıları bulunan 1 adet uyuşturucu madde içme aparatı ele geçirildi. Araçta bulunan Ö.Ü. ve R.A. isimli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.