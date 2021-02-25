Kütahya’da bir belde karantinaya alındı

Simav İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun 2021/24 nolu kararında; Naşa beldesinde tespit edilen pozitif vakalar nedeniyle bireysel izolasyon yeterli olmayacağı için karantina uygulamasının başlatıldığı, beldeye giriş ve çıkışların 24.02.2021 saat 21.00'den itibaren acil durumlar dışında 10 gün süreyle yasaklandığı belirtildi.

Karantina süresince vatandaşların tüm gereksinimlerinin Belediye Başkanlığı ve Mahalle Muhtarlıkları tarafından karşılanacağı, beldedeki kahvehane, bakkal, tekstil atölyesi, okul, cami, kurum ve özel sektör işletmelerinin 10 gün süreyle kapalı olacağı, belde dışındaki kereste atölyelerinde ise Naşa beldesinden olmayan işçilerin çalışabileceği, kereste atölyesi sahiplerinin atölyede konaklamak şartıyla çalışabileceği, belde içinde süt toplama işi yapanlara izin verileceği, küçükbaş ve büyükbaş hayvan otlatan çobanlara izin verileceği belirtildi.

Acil sağlık hizmetleri için 112 ile iletişime geçilebileceği, zorunlu sağlık randevusu olanlara belgelemek şartıyla izin verileceği, kamu kurum ve kuruluşu çalışanlarının izinli olup Naşa beldesinde oturan personelin 10 gün izinli sayılacağı, ancak sağlık ve kolluk personelinin istisna kapsamında tutulacağı, Hamzabey ve Kabaarmut köylerinin karantinadan muaf tutulacağı, karantina uygulamasını ihlal edenler hakkında İl İdaresi Kanunu'nun 66'ncı maddesi ve Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesine göre idari para cezası ve diğer yaptırımların uygulanacağı bildirildi.

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