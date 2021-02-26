Kütahya Şehir Hastanesi 10 ay sonra açılıyor

Toplam 150 bin metrekarelik alan üzerine yapılmakta olan Kütahya Şehir Hastanesinde odaların 159'unun tek kişilik, 136'sının ise çift kişilik olarak dizayn edileceği öğrenildi. Hastane tamamlandığında 15 ameliyathanesi, 79 yoğun bakım yatağı, 13 diyaliz ve 14 kemoterapi koltuğu ile hizmet vereceği vurgulandı.





Şehir Hastanesinde her branştan 152 polikliniğin, fizik tedavi ve rehabilitasyonda ise 20 polikliniğin hizmet vereceği dile getirildi.